Meteo DOMANI domenica 15 maggio | nuvole con piogge

Nella giornata di domani domenica previsioni meteo del 15 maggio. Al nord nubi sparse. Al centro cieli coperti. Al sud nuvoloso nuvoloso. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 15 maggio.

Nord:

Al nord ancora nuvolosità irregolare sull’arco alpino centro occidentale con qualche breve rovescio e temporale in prossimità dei rilievi del Piemonte in temporanea estensione alle restanti aree alpine, prealpine ed appenniniche nel corso del pomeriggio. Bel tempo sulle restanti aree con il transito di innocue velature. In serata tornano ampie zone di sereno a parte una nuvolosità persistente sulle aree alpine confinali.

Centro e Sardegna:

Generali condizioni di bel tempo con prevalenza di cielo sereno e con il temporaneo transito di innocua nuvolosità alta e sottile e qualche annuvolamento pomeridiano sulla dorsale appenninica dove non si escludono brevi acquazzoni.

Sud e Sicilia:

Locali addensamenti nuvolosi lungo le coste tirreniche peninsulari e sulle aree appenniniche cielo sereno sul restante meridione.

Temperature:

Minime in calo su Friuli-venezia giulia e Veneto; in lieve aumento su Piemonte, Toscana ed Umbria; stazionarie sul resto del paese.

Massime in lieve aumento su Lombardia, Romagna, Toscana, Umbria, Sardegna nord orientale, Campania, settori tirrenici di Calabria e Sicilia ed in modo più deciso su Friuli-venezia giulia e Veneto. Stazionarie sul della penisola.

Venti:

In prevalenza deboli, nord occidentali sulla Puglia, orientali su valpadana e variabili sul resto del paese salvo temporanei rinforzi su Piemonte ed aree appenniniche.

Mari:

Da poco mosso a mosso il canale di Sardegna; generalmente poco mossi i restanti mari.