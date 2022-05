Meteo OGGI lunedì 16 maggio | cieli coperti

Nella giornata di OGGI lunedì previsioni meteo del 16 maggio. Al nord nubi sparse. Al centro cieli coperti. Al sud nuvoloso nuvoloso. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 16 maggio.

Nord:

Nuvolosità irregolare a tratti intensa sul settore alpino e prealpino, con precipitazioni associate a prevalente carattere temporalesco dalla tarda mattina e fino la sera che saranno più frequenti sul settore orientale dove occasionalmente potranno anche sconfinare sulle relative pianure; poche nubi sparse e prevalente soleggiamento sul resto del nord salvo parziali addensamenti sulla Liguria fino metà giornata.

Centro e Sardegna:

Stabile e ben soleggiato per tutta la giornata, salvo addensamenti a evoluzione diurna sull’appennino marchigiano e abruzzese e qualche breve rovescio o temporale associato su quello abruzzese.

Sud e Sicilia:

Ampio e prevalente soleggiamento su tutte le regioni, salvo nubi a evoluzione diurna e brevi rovesci o temporali associati sulle aree appenniniche di Molise, Campania e Basilicata e confinanti aree pugliesi.

Temperature:

Minime in aumento su alpi e prealpi, Sardegna, appennino molisano e campano, stazionarie altrove; massime in calo su Trentino alto adige, Friuli-venezia giulia e nord Veneto, in aumento su Piemonte, Lombardia, Emilia-romagna, Lazio e Sardegna.

Venti:

Generalmente deboli variabili, a regime di brezza lungo le coste nel pomeriggio.

Mari:

Localmente mossi tendenti a poco mossi stretto di Sicilia e canale di Sardegna; poco mossi tutti i restanti mari.