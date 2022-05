Sorpassa a tutto gas la pattuglia dei poliziotti in autostrada: guidava un 14enne

L’episodio è occorso lungo l’autostrada A4, tra Latisana (Udine) e Portogruaro (Venezia): maxi sanzione

Un ragazzino di 14 anni è stato beccato mentre guidava un’auto sull’A4, tra Latisana (Udine) e Portogruaro (Venezia). Data l’età del trasgressore, ai genitori che erano con lui, i poliziotti hanno contestato la guida senza patente e senza essere maggiorenne, con una maxi multa di 4mila euro.

Da quanto ricostruito, a scovare il 14enne è stata una pattuglia della Stradale di Palmanova, sabato scorso, 7 maggio, che ha visto un’auto sorpassarla a velocità sostenuta. I poliziotti una volta raggiunta l’automobile, hanno deciso di eseguire un controllo di chi vi si trovasse a bordo.

Li hanno indirizzati quindi nell’area di servizio non lontana, ma tutto d’un tratto, l’auto si è fermata sulla corsia di marcia dell’autostrada, creando un rischio per i veicoli che stavano arrivando. Non potendo tornare indietro, gli agenti hanno aspettato il transito dell’auto per fermarla di nuovo.

Alla guida del mezzo stavolta c’era il padre e non più il 14enne. L’uomo ha poi raccontato alla polizia che precedentemente alla guida c’era il figlio.