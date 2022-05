I social rimangono sconvolti: il principe William fischiato a Wembley

Uno scena inaspettata, ieri sera il principe William presente allo stadio di Wembley, per la finale fi FA Cup tra Chelsea e Liverpool (vinta dai Reds) è stato fischiato al suo ingresso sugli spalti, i social sono rimasti sconvolti dall’accaduto.

Il principe, figlio di Carlo e Diana che è anche presidente della FA (Football Association, la Federcalcio inglese), alla fine della partita ha scritto un tweet facendo i suoi complimenti alla due finaliste, come dal vivo agli allenatori Klopp e Tuchel. Ma quello che è accaduto prima dell’inizio della partita è ciò che sconvolge i non presenti allo stadio.

Fischi al principe o fischi all’inno?

Su Twitter in molti si sono chiesti se i fischi dei tifosi fossero rivolti al principe, o all’inno nazionale, entrambe le ipotesi sconvolgenti, soprattutto perché gli inglesi amano God save the Queen. “Non me lo aspettavo”, ha scritto un utente. “Mai sentiti fischi al principe William e all’inno nazionale, molto strano”, scrive un altro utente. “I fan fischiano sia il principe William che l’inno nazionale alla finale di coppa? Forse me lo sto immaginando”, scrive un altro, un vero e proprio mistero.