Primo processo per crimini di guerra, il soldato 21enne Vadim Shyshimarin rischia l’ergastolo

Il soldato russo Vadim Shyshimarin, un sergente di appena 21 anni, finisce a processo per crimini di guerra. Se la condanna verrà confermata, rischia l’ergastolo. Ha ucciso un civile che andava in bicicletta.

L’Ucraina ha avviato il suo primo processo per crimini di guerra dall’inizio dell’invasione russa, con un soldato di 21 anni che appare sul banco degli imputati. Si tratta di Vadim Shishimarin, accusato di aver ucciso un civile disarmato. Apparso in un’udienza preliminare a Kiev, se condannato rischia l’ergastolo. I pubblici ministeri affermano che il signor Shishimarin stava guidando un veicolo rubato insieme ad altri soldati, nella regione nord-orientale di Sumy, quando avrebbero incontrato un ciclista di 62 anni. Un uomo al telefono che sarebbe morto, secondo la versione dei pubblici ministeri, soltanto per “crudeltà”. Rimane comunque ancora poco chiaro come sia stato catturato o quale sia la natura delle prove a suo carico. Attraverso il suo avvocato, però, Shishimarin ha offerto però la sua versione dei fatti.

Omicidio premeditato, il 21enne rischia l’ergastolo

Vadim Shishimarin appartiene alla quarta divisione Panzer Kantemirov, proveniente dalla regione di Mosca. Se la condanna verrà confermata, il giovane soldato russo finirà in ergastolo. L’accusa formale è “violazione delle leggi e dei costumi di guerra”, e nella giornata di ieri, in aula, ha soltanto confermato le sue generalità. Ma, spiega a Reuters dopo l’udienza il pubblico ministero Andriy Synyuk, “questo è il primo caso di oggi, ma presto ce ne saranno molti altri”. Secondo l’accusa, il 28 febbraio, nel villaggio di Chupakhivka, Shishimarin sparò a un pensionato in bicicletta. Fatto del quale si è dichiarato colpevole lo stesso 21enne. Eppure, la sua versione differisce da quanto invece avanzato dai pubblici ministeri.

Secondo quanto riferito dal soldato, infatti, avrebbe sparato al 62enne perché in quel momento stava usando il telefono, mezzo con il quale avrebbe potuto informare le forze ucraine della loro posizione. Lui e i suoi compagni, infatti, stavano ripiegando a bordo di un mezzo rubato. In quel momento avrebbe dovuto valutare la strategia di guerra migliore: ha perciò sparato una raffica con un fucile AK-47, lo ha ucciso e ha proseguito come se nulla fosse accaduto. Il pensionato stava andando in bicicletta, e stava parlando al telefono quando gli ha sparato, e si trovava soltanto a qualche decina di metri da casa sua.

Un portavoce della procura ha dichiarato: “Gli investigatori della SBU [servizi segreti ucraini] hanno raccolto prove sufficienti del suo coinvolgimento nella violazione delle leggi e dei costumi di guerra combinata con l’omicidio premeditato. Per queste azioni, rischia da 10 a 15 anni di carcere o l’ergastolo”. Il giudice ha detto che la corte si riunirà di nuovo il 18 maggio, dopo che il caso è stato depositato presso un tribunale penale all’inizio della settimana. Nei prossimi giorni saranno esaminati altri due casi presso il tribunale di Kiev. Uno di questi è il processo – in contumacia – a Mikhail Romanov, un soldato russo accusato di stupro e omicidio. Secondo l’accusa, a marzo avrebbe fatto irruzione in una casa in un villaggio vicino a Kiev, uccidendo un uomo e violentando ripetutamente sua moglie mentre “minacciava lei e il figlio minorenne con violenza e armi”.

L’Ucraina afferma di aver identificato migliaia di potenziali crimini di guerra commessi dalla Russia. Dal canto suo, la Russia ha negato di prendere di mira i civili e non ha rilasciato commenti sul processo di Vadim Shishimarin. Eppure, sono a centinaia i corpi senza vita di civili che sono stati ritrovati in regioni precedentemente occupate dalla Russia. Alcuni degli alleati dell’Ucraina, come il Regno Unito e gli Stati Uniti, si sono uniti al paese accusando la Russia di star compiendo un genocidio.