Cina: a partire da domani salgono i prezzi al dettaglio di benzina e diesel

La Cina farà lievitare i prezzi al dettaglio di diesel e benzina a partire dal 17 maggio.

La Cina, a partire da domani, 17 maggio 2022, rincarerà il prezzo di benzina e diesel. Si tratta di una scelta basata sui recenti cambiamenti dei prezzi internazionali petroliferi.

A partire da domani, quindi, i prezzi di benzina e diesel subiranno un rincaro di 285 yuan, ossia 42 dollari Usa, e 270 yuan per tonnellata, come stabilisce la Commissione nazionale per sviluppo e riforma.

È il nono rincaro del prezzo del carburante da fine 2021. Con il meccanismo che vige attualmente sulla determinazione delle tariffe, se quelle internazionali del petrolio variano di più di 50 yuan per tonnellata e restano a quel livello per una decina di giorni, i prezzi di diesel e benzina in Cina verranno aggiornati come conseguenza del suddetto aumento.