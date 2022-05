Meteo DOMANI martedì 17 maggio | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani martedì previsioni meteo del 17 maggio. Al nord nubi sparse. Al centro cieli coperti. Al sud nuvoloso nuvoloso. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 17 maggio.

Nord:

Nuvolosità irregolare a tratti intensa nel pomeriggio su gran parte del settore alpino e prealpino ed appenninico, con deboli rovesci e qualche isolato temporale associato, più frequenti e probabili nelle ore diurne sulle relative aree del triveneto; cielo sereno o velato sul restante settentrione.

Centro e Sardegna:

Stabile e ben soleggiato per tutta la giornata, salvo addensamenti a evoluzione diurna sull’appennino marchigiano e abruzzese e qualche breve rovescio associato su quello abruzzese.

Sud e Sicilia:

Innocui annuvolamenti bassi lungo le aree costiere tirreniche peninsulari attesi al mattino e poi nuovamente dalle ore serali e notturne; sul restante meridione ampio e prevalente soleggiamento, salvo nubi a evoluzione diurna e brevi rovesci o temporali associati sulle aree appenniniche di a Molise, Campania e Basilicate confinanti aree pugliesi settentrionali.

Temperature:

Minime in flessione su Lombardia centrorientale, Trentino-alto adige, Veneto e localmente sulla Sicilia tirrenica; in lieve rialzo su Sardegna settentrionale ed orientale, bassa Toscana, marche meridionali, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e nord Puglia; stazionarie altrove; massime in aumento su Liguria, alpi, prealpi, zone pedemontane del nord, Sardegna, rilievi toscani laziali ed abruzzesi, nonché sulla Puglia ionica e Calabria nordorientale; in leggero calo su coste romagnole, nord Marche, rilievi di Molise e Basilicata; senza variazioni sul resto d’italia.

Venti:

Generalmente deboli variabili, a regime di brezza lungo le coste nel pomeriggio; locali rinforzi sulla dorsale appenninica, limitata alle aree temporalesche.

Mari:

Poco mossi o quasi calmi.