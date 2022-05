Ubriaco alla guida, ritirata patente a 60enne: tasso alcolico cinque volte superiore alla norma

Lo ha fermato la Polstrada nel corso della campagna di controlli “Alcohol & drugs”. Più di cento gli automobilisti controllati.

I controlli sono stati eseguiti in tutto il territorio dei paesi dell’Unione europea, inclusa l’Italia.

“Alcohol & drugs”. È il nome della campagna europea di controlli contro la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe. Si è svolta nella settimana dal 4 al 10 maggio 2022. A programmarla RoadpoL-European Road Policing Network, la rete di cooperazione tra le Polizie Stradali nata sotto il segno della Ue.

La campagna consisteva in una serie di controlli mirati sul territorio dell’Unione europea. Anche in Italia la Polizia Stradale ha eseguito controlli in tutta la penisola. Gli agenti si sono serviti a tal scopo di precursori ed etilometri, prestando particolare attenzione anche ai conducenti di mezzi pesanti e commerciali.

Nella provincia di Isernia i controlli si sono svolti prevalentemente in orario serale o notturno. Per un totale di 15 pattuglie coinvolte e di quasi 100 guidatori sottoposti a controlli. Proprio nel corso di questi controlli, una pattuglia del Distaccamento di Agnone (Isernia) ha fermato un uomo sulla sessantina. Gli agenti lo hanno sorpreso, mentre guidava un’utilitaria con andatura incerta, sulla Strada Statale 85. Lo hanno dunque sottoposto all’acol test, che ha rilevato un tasso alcolico di 2,32 grammi al litro. Cioè un tasso quasi 5 volte superiore alla soglia massima consentita, pari a 0.5 g/l. Per lui è scattato immediatamente il ritiro della patente e la segnalazione alla Prefettura. In arrivo la sospensione del documento di guida – fino a due anni in casi come questo – e una decurtazione di dieci punti.