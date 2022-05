Vertice centrodestra, Salvini si dice soddisfatto. Berlusconi:«Trovata intesa per 21 città»

Prima riunione di centrodestra dopo la rottura in merito al Quirinale. Il leader di Forza Italia:«Solo un pazzo manderebbe all’aria la coalizione»

Primo vertice di centrodestra (tra Berlusconi, Salvini, Meloni), tenutosi dopo la rottura sulla questione Quirinale. Matteo Salvini ha lasciato Arcore per primo e ha dichiarato di essere «molto soddisfatto per essermi confrontato con gli altri leader. È un’ottima giornata».

La leader di Fratelli d’Italia, con Ignazio La Russa, è andata via un’ora più tardi. Le prime parole di Berlusconi, al termine dell’incontro, sono state:«Solo un pazzo manderebbe all’aria la coalizione. D’altronde è così evidente che se si disunisce si perdono le elezioni e vince la sinistra. Il centrodestra è unito, alle elezioni comunali si presenterà ai ballottaggi compatto ovunque. Abbiamo parlato di come sono andate le scelte dei candidati per le prossime elezioni amministrative. Per quanto riguarda le città più importanti, abbiamo trovato l’accordo per 21: su cinque l’accordo non è stato trovato per pure contrapposizioni locali, persona contro persona, ma siamo sicuri che negli eventuali ballottaggi troveremo l’accordo. Questo e’ l’impegno di tutti i leader presenti al tavolo».

Il leader di Forza Italia, ha inoltre spiegato che tutti e tre i leader sono certi che per le prossime politiche bisognerà stilare un programma da rendere noto agli elettori. Berlusconi prosegue spiegando di aver consegnato tale programma su cui tutti e tre i leader hanno apposto la propria firma e al prossimo vertice «porteremo le modifiche e le aggiunte che si ritengono necessarie da parte di ciascuno».

Berlusconi chiosa così:«È stata un’ottima giornata, perché era da tanto tempo che non ci vedevamo e non ci sedevamo allo stesso tavolo per tutti gli impegni che hanno i leader di ogni partito. Finalmente oggi siamo riusciti a combinare questo incontro e, quindi, abbiamo deciso anche di rivederci».