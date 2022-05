Adesca bimba 10 anni su Tik Tok, la madre scopre tutto e denuncia

La bambina era vittima delle molestie di un ragazzo di 21 anni, che la pressava con richieste e foto osé

Un ragazzo di 21 anni ha adescato per sei giorni una bambina di 10 anni su Tik Tok. Le faceva pressing e le inviava foto osé. Fortunatamente la madre della bambina ha visto il cellulare della figlia ed è scattata la denuncia.

I fatti si sono verificati nel giugno 2020, quando il giovane, che allora aveva 21 anni, aveva adescato la piccola su Tik Tok, che vive a Siena. All’inizio il giovane conversava normalmente, per guadagnarsi la fiducia della bambina e ottenere il suo numero di telefono.

In seguito ha cominciato a scriverle dei messaggi su whatsapp, chiedendole spesso di inviargli delle foto, cosa che la bambina non ha fatto. Lui le mandava però delle immagini, sempre più spinte.

«Dopo cinque giorni e mezzo la mamma, controllando il telefono della figlia, se ne è accorta e ha bloccato la conversazione», ha detto il legale della famiglia, Manfredi Biotti. «La bambina intratteneva chiacchierate molto banali, tipo ‘Buongiorno, come va?’ o rispondeva ‘Sono con le amiche’, ma nonostante richieste di inviare foto a carattere erotico non ha mai fatto niente. I genitori sono turbati, lei sul momento non si era molto resa conto. Se la mamma non avesse bloccato la conversazione probabilmente la cosa sarebbe andata avanti».

La denuncia e l’identificazione

In seguito alla denuncia della donna, gli inquirenti sono risaliti all’identità del giovane. Hanno fatto copia forense del suo telefonino, e dall’inchiesta è venuto fuori «che aveva avuto conversazioni con altre bambine, dagli 8 ai 14 anni. Lui ha ammesso le sue responsabilità e si è reso disponibile al risarcimento».

Per il ragazzo, che oggi ha 23 anni, hanno chiesto il patteggiamento, poi accordato dalla procura fiorentina per la pena di un anno, con pena sospesa. Il magistrato dovrebbe vederlo settimana prossima.