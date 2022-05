Auto su bambini all’asilo, il bollettino medico: bimba grave trasferita al Gemelli

Oggi pomeriggio dinanzi ad una scuola per l’infanzia Primo Maggio della frazione di Pile, si è verificata una terribile tragedia.

Un’auto è piombata addosso ad alcuni bambini che giocavano nel cortile. Sono rimasti coinvolti sei bimbi, uno purtroppo è deceduto.

Il bollettino medico della Direzione dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, delle 17.45: “I bambini coinvolti sono 6. Il servizio 118 è accorso subito con quattro ambulanze ed un’eliambulanza. Purtroppo un bimbo è deceduto durante il trasporto in ospedale per il grave trauma subito nonostante le manovre rianimatorie eseguite tempestivamente. Una bimba è in gravi condizioni è stata già trasferita tramite elisoccorso al policlinico Gemelli”.

Nel bollettino è stato inoltre chiarito che: “E’ già in corso il trasferimento con eliambulanza sempre al policlinico Gemelli per un altro bimbo. Un ulteriore bambino sarà trasferito all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù tramite ambulanza. Per due gemellini si stanno tuttora completando gli accertamenti. Al Pronto Soccorso pediatrico, oltre ad ulteriore personale della Pediatria richiamato in servizio sono intervenuti tutti gli specialisti rianimatori, neurochirurghi, ortopedici, chirurghi generali, chirurghi maxillo-facciali e tutto il personale a supporto. Il “San Salvatore” sta offrendo ai familiari il supporto psicologico necessario”.