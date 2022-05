Bimbo di un anno gravissimo: anche lesioni da ustioni da ghiaccio

Un bambino di un anno è in fin di vita in ospedale. La madre avrebbe tenuto per troppo tempo sulla sua pelle del ghiaccio per curare una caduta

Il caso del bimbo di un anno arrivato all’ospedale di Perugia domenica 15 maggio e ora ricoverato in fin di vita al Meyer di Firenze si sta riempiendo di ulteriori dettagli.

Da quanto avrebbe raccontato sua madre, sembra che il piccolo si fosse ferito mentre giocava e il ghiaccio sarebbe stato usato per non far gonfiare la parte lesa. Ma il ghiaccio è stato tenuto troppo tempo sulla pelle del bimbo e questo ha procurato una bruciatura da freddo.

L’inchiesta della polizia contro ignoti

Gli inquirenti della polizia di Perugia stanno investigando sulla vicenda, valutando testimonianze e documenti a disposizione, anche referti medici, per accertare cosa sia accaduto al bambino. Il piccolo era arrivato in nosocomio avvolto in una coperta bagnata, e aveva riportato fratture e lividi alla testa.

Gli investigatori hanno formulato varie ipotesi, tra cui quelle che il bimbo possa aver subìto maltrattamenti o che ciò che è accaduto possa essere stato frutto di incuria. Attualmente l’inchiesta sarebbe contro ignoti ma c’è stretto riserbo degli inquirenti sulle indagini in corso.