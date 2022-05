Meteo DOMANI venerdì 20 maggio | cieli sereni

Nella giornata di domani venerdì previsioni meteo del 20 maggio. Al nord nubi sparse. Al centro cieli sereni. Al sud nuvoloso bel tempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di venerdì 20 maggio.

Nord:

Nubi sparse temporaneamente intense su alpi e prealpi, con occasionali e brevi rovesci o temporali nel pomeriggio sulle aree più settentrionali e nubi in diradamento serale; sereno con deboli velature sul resto del nord.

Centro e Sardegna:

Cielo generalmente sereno o al più con deboli velature di passaggio.

Sud e Sicilia:

Cielo sereno su tutte le regioni.

Temperature:

Minime in calo su Sardegna e Sicilia, stazionarie sulle pianure di Friuli-venezia giulia, Veneto, Lombardia, nord-est Emilia-romagna e nord Piemonte, in aumento sul restante territorio; massime in calo su sud Sardegna, ovest Sicilia, Liguria, coste campane e settori tirrenici di Calabria e Basilicata, stazionarie su Toscana, Lazio e restante Sardegna, in aumento anche marcato sul resto d’italia.

Venti:

Deboli settentrionali su Puglia meridionale e aree ioniche; deboli variabili sul resto del paese, con rinforzi di brezza sottocosta nel pomeriggio e in rotazione dai quadranti meridionali sulla Sardegna.

Mari:

Molto mosso lo ionio meridionale con moto ondoso in diminuzione già dalla mattina; mossi basso adriatico, stretto di Sicilia, tirreno sud-occidentale e canale di Sardegna; localmente mosso il mare di Sardegna e poco mossi tutti i restanti mari.