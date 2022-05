Esplosione vicino all’aeroporto di Ginevra: dirottati tutti i voli [VIDEO]

A seguito di diverse esplosioni avvenute in un edificio nei pressi dello scalo, è divampato un incendio vicino all’aeroporto di Ginevra, in Svizzera. Il palazzo in questione è un nuovo centro di accoglienza per richiedenti asilo ed il futuro edificio della polizia internazionale.

Secondo quanto riportato da Ignace Jeannerat, portavoce dell’aeroporto, a causa dell’incendio, i voli in arrivo vengono deviati, o fermati, le partenze sono invece a discrezione dei piloti, che hanno ancora qualche pista a disposizione su cui poter lavorare. La situazione, tuttavia, potrebbe cambiare.

«C’è un edificio – il nuovo centro di accoglienza per richiedenti asilo – che era in costruzione e ora è in fiamme. È fuori dal perimetro dell’aeroporto», ha dichiarato.