Ladri bloccano strada usando cassonetti e rapinano gioielleria: presi 50mila euro

È accaduto a Roma, nel quartiere Balduina, verso le ore 2:30 in una gioielleria sita in via Romagnoli

Questa notte, verso le ore 2:30, c’è stato un furto nel quartiere Balduina, a Roma. Come nei film, i ladri, dopo aver bloccato la strada piazzandovi alcuni cassonetti della spazzatura, hanno tagliato, utilizzando una tronchese, la serranda di una gioielleria.

Si sono quindi introdotti nel negozio e hanno rapinato tutto ciò che potevano tra monili in oro ecc. Il bottino dovrebbe essere sui 50 mila euro. Più tardi, i residenti, avendo capito che c’era stata una rapina, hanno allertato i carabinieri.

I militari, giunti sul posto, hanno eseguito i primi accertamenti. Pare che i ladri abbiano utilizzato dei guanti e non hanno lasciato tracce. Gli inquirenti esamineranno le videocamere di sicurezza della zona, auspicando che possano avere inquadrato i rapinatori durante il furto.