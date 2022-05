Scarafaggi, sporcizia e 70 chili di cibo avariato: chiuso locale alla moda

Carne e pesce avariati, avanzi e insetti nelle cucine, condizioni igieniche disastrose in uno dei locali più modaioli della Brianza.

Al loro arrivo i carabinieri dei Nas hanno trovato una situazione pessima – a dir poco – sul piano igienico e sanitario.

Si presentava come un locale trendy, raffinato e alla moda, capace di regalare momenti indimenticabili, con fine settimana da tutto esaurito e clienti provenienti da fuori provincia: da Como, Lecco e Milano. «Sei pronto per lo show? Cene cantate, cocktail e aperitivi. Nel nostro locale unico e raffinato siamo sempre pronti a regalarti serate indimenticabili. Vieni a trovarci!». Così si pubblicizzava il ristorante Feel di Seregno, in provincia di Monza, nel cuore della Brianza.

Ma giovedì sera si sono presentati anche i carabinieri dei Nas. Scoprendo che in cucina, nei frigoriferi, in sala c’era un vero e proprio disastro dal punto di vista igienico. C’era da mettersi le mani tra i capelli, tra scorribande di scarafaggi, avanzi in cucina, carne e pesce avariati, condizioni igieniche disastrose e palesemente fuori norma. Immediatamente chiuso il ristorante. Contestate al titolare violazioni superiori ai 100 mila euro.

A condurre l’operazione i Nas assieme al personale dell’Ats Brianza. Nel locale sono stati rivenuti 70 chili di alimenti avariati, ma pronti per essere preparati e serviti alla clientela. Inoltre i carabinieri hanno riscontrato carenze sul piano della formazione del personale (nel senso di cultura della sicurezza alimentare). Trovate anche negligenze igenico-sanitarie e strutturali. Si andava dai cumuli di sporcizia ai resti di cibo dimenticati nelle cucine, scarafaggi che si aggiravano per i locali. Così alla fine della serata – anche se sarebbe meglio dire serataccia – è arrivata pure la denuncia per il legale rappresentante del locale.