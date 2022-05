Vacanze in aereo, stangata dei prezzi dei biglietti: “Tariffe tra le più care degli ultimi anni”

Vacanze in aereo, la stangata dei prezzi dei biglietti: “Tariffe tra le più care degli ultimi anni”. Ma i passeggeri riempiono aerei e aeroporti: “Vogliono andare da qualsiasi parte, pur di non restare a casa”.

Aumenta la richiesta di viaggio, con tantissimi italiani (e non) disposti a partire anche a prezzi esorbitanti. Secondo quanto riportato da un’analisi del Codacons, infatti, i prezzi dei biglietti aerei sono schizzati alle stelle.

Nell’ultimo mese le tariffe dei voli in Europa hanno subito un incremento del +91% rispetto allo stesso periodo del 2021. Mentre per quanto riguarda i voli intercontinentali, invece, l’associazione spiega che sono rincarati del +35,7%. I biglietti dei voli nazionali, al contempo, è aumentato del 15,2%.

Aumento di prezzi in tutto il mondo

Secondo quanto spiegano dall’associazione dei consumatori, che ha rielaborato i dati forniti dall’Istat, si assiste a un aumento generalizzato delle tariffe aeree – e questo sia in Italia che nel resto del mondo. Vera Gibbons, analista di Yahoo Finance, spiega che i prezzi del petrolio stanno facendo aumentare il costo dei biglietti aerei, mentre le compagnie aeree stanno affrontando la carenza di personale e devono, al tempo stesso, far fronte a un incremento della richiesta di viaggio.

“Quest’estate sempre più persone stanno riprendendo a viaggiare. I viaggi estivi sono in ripresa dopo aver subito un grande colpo dalla pandemia di Covid-19. Ma con questa ripartenza, le compagnie aeree devono affrontare alcune sfide importanti”, ha sottolineato Gibbons. E ha poi evidenziato: “Gli aeroporti sono pieni, così come anche gli aerei – tutti al completo. Le spese generali sono molto alte. Ma alcuni di questi voli non partono nemmeno, a causa di ritardi o cancellazioni – con i passeggeri costretti ad aspettare due, anche tre ore. Insomma, sono molti i problemi che affliggono le compagnie aeree. E molto ha a che fare con la carenza di lavoratori, dai piloti agli agenti di prenotazione, al personale di bordo”.

Oltre ai problemi interni delle compagnie, però, si aggiungono anche “problemi meccanici, problemi tecnici, problemi meteorologici”. In tutto ciò, le tariffe sono aumentate, e raggiungono i prezzi più alti degli ultimi anni. E i passeggeri sono ovviamente insoddisfatti. Ma sono così “disperati”, stanchi di stare a casa – reduci dalle innumerevoli restrizioni – che “ora più che mai disposti a pagare i prezzi ridicolmente alti, a fare i conti con gli aerei affollati, pur di partire. Vogliono andare da qualche parte, qualsiasi parte. Semplicemente, non vogliono restare a casa“.

Su Yahoo Finance, l’analista ha di recente pubblicato un articolo in cui ha preannunciato un’estate di fuoco e di caos, in termini di viaggi aerei, “nonostante i prezzi siano incredibilmente più alti rispetto all’anno scorso, e nonostante lo siano anche gli hotel, Airbnb e gli autonoleggi”. Ma ad essere aumentati sono anche i trasporti marittimi.

Tornando ai dati forniti dal Codacons, infatti, per ciò che riguarda nello specifico il nostro Paese, già solo nell’ultimo mese le tariffe dei traghetti sono aumentate del +19,4% rispetto allo stesso periodo del 2021. Una tendenza che si muove al contrario, invece, quella dei trasporti ferroviari: si riducono infatti i prezzi dei biglietti dei treni, scesi del -9,9% su base annua, a causa delle minori limitazioni legate al Covid e della possibilità di effettuare offerte e scontistiche dalle società che gestiscono le tratte.