Donald Trump, come una rockstar: cifre da capogiro per assistere al comizio

Donald Trump come una rockstar: cifre da capogiro per assistere al suo comizio. I biglietti in vendita arrivano anche fino a 4.995 dollari.

I fan di Donald Trump hanno ora l’opportunità di prendere parte a un comizio esclusivo e privato, facente parte dell’American Freedom Tour. Si tratta nello specifico di una serie di congressi che avranno luogo il 18 giugno a Memphis, Tennessee, e il 15 luglio a Greensboro, in North Carolina. Ma l’ex presidente Donald Trump era ad Austin già lo scorso sabato, a riunire le voci conservatrici per un giorno intero di eventi all’Austin Convention Center.

I prezzi dei biglietti variavano dai 9 dollari ai quasi 5.000 – e per quanto assurdo possa sembrare, sono stati diversi i texani che hanno deciso di acquistare la tariffa più alta. Tariffa, questa, che permette a tutti i sostenitori di incontrare privatamente l’ex presidente e di scattarsi foto con lui. I biglietti più economici, invece, comprendono soltanto un braccialetto ricordo e, ovviamente, permettono di prenotare i posti più lontani dal palco.

“È ora di rivincere l’America”

A quanto pare, i sostenitori di Donald Trump sono disposti a pagare 4.995 dollari per acquistare un biglietto e assistere ai discorsi motivazionali dell’ex presidente degli Stati Uniti. I posti per i prossimi due eventi in programma sarebbero infatti già quasi in sold out, con Trump che è stato nominato come uno degli “ospiti speciali” a prendere parte a una serie di conferenze private organizzate dall’American Freedom Tour.

I biglietti disponibili al livello “Presidenziale” sono “quasi esauriti” e costano quasi 5 mila dollari. Spendendo una cifra del genere, è possibile partecipare a un “Meet & Greet And Photo Op With Donald Trump Jr” e a una “Q&A Breakfast” con l’autore e regista conservatore Dinesh D’Souza, oltre all’accesso a un “Afterparty”. Ovviamente, oltre a incontrare personalmente l’ex presidente Usa, sarà possibile anche scattarsi delle foto insieme a lui. Il livello “Patriot“, invece, è di livello superiore: il sito internet non riporta l’effettivo costo, ma un rimanda a un indirizzo internet che permette di contattare direttamente gli organizzatori.

Con la tariffa “Congressuale“, invece, si spende quasi 4 mila dollari, ma si hanno meno servizi – così come per le tariffe “Ambasciatore“, “Camera” e “Delegato“. Per quanto riguarda le tariffe più “accessibili”, vi sono i posti VIP che costano 795 dollari, e i biglietti “normali” con i settori “eagle”, “citizen”, “liberty”. I posti più economici costano 9 dollari, e come servizio “extra” contano soltanto un braccialetto omaggio a ricordo della partecipazione all’evento.

“Vieni a vedere il presidente Donald J. Trump, Donald Trump Jr., Mike Pompeo, Ted Nugent, Kimberly Guilfoyle, Dinesh D’Souza, Kevin Sorbo, lo sceriffo Mark Lamb e molti, molti altri LIVE & IN PERSON. Prendi i tuoi biglietti ora”, recita la pagina ufficiale del sito American Freedom Tour. “È tempo che i conservatori siano motivati ​​e difendano la libertà”, recita il motto dell’associazione. “Questo è un evento storico da non perdere con i migliori insider e influencer americani, dal vivo e di persona. Registrati oggi. Costruisci relazioni importanti, aiuta a promuovere un’agenda conservatrice e proteggi il futuro dell’America”, recita ancora il sito internet ufficiale.