Lascia la figlia di 5 anni in auto sotto il sole: la piccola soccorsa dai passanti

Il fatto è accaduto a Roma, in zona Tufello. Il papà si è giustificato dicendo che era dovuto andar al supermercato. La bimba è stata lasciata in auto ad una temperatura che superava i 30 gradi.

Uno spiacevole episodio, accaduto ieri 21 maggio. La piccola è rimasta per oltre 20 minuti in auto da sola mentre il padre, un cittadino moldavo di 39 anni, si era allontanato per fare la spesa, la vicenda è accaduta in via Gabrio Casati.



Ad allertare i carabinieri sono stati dei passanti che hanno notato come la bimba sembrasse svenuta, la pattuglia ha dovuto infrangere il vetro del veicolo e tirare fuori la piccola, per fortuna in buone condizioni di salute. Il padre, tornato alla vettura poco dopo, si è giustificato dichiarando che si era allontanato solo per alcuni minuti. I carabinieri del nucleo mobile lo hanno denunciato per abbandono di minore, affidando la piccola alla madre.