Mentre fa jogging trova il cadavere di una donna in un canale

A ritrovare il corpo un uomo, che stava facendo jogging su una strada di campagna, oggi poco prima delle 11. Il cadavere è quello di una donna di circa 60 anni, la cui identità è al momento sconosciuta.

Il corpo è stato trovato nelle acque del Naviglio Langosco, un canale artificiale, a Vigevano (Pavia), nella zona periferica della città. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, dell’apparente età di 60 anni.

Sono stati immediatamente attivati gli accertamenti per stabilire le cause del decesso, sul corpo non vi sarebbero segni di morte violenta, potrebbe dunque trattarsi di un malore o di una caduta accidentale in acqua.