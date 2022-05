Cos’è la stagflazione e perché può rendere molto più pericolosa la crisi alimentare

Lo scenario economico internazionale di oggi è assai ricco di incognite.

Con l’uscita dalla pandemia di Covid sembrava che il pianeta fosse avviato verso una ripresa sostenuta e dinamica. Tuttavia le cose sono andate in modo assolutamente diverso.

L’aumento marcatissimo dell’inflazione ha reso la vita difficile alle famiglie ed ha reso la produzione industriale più costosa.

I danni dell’inflazione

La tremenda fiammata del costo della vita è stata probabilmente causata anche dalle decisioni delle banche centrali. Infatti le banche centrali durante la pandemia di covid hanno inondato l’economia mondiale con grandi quantità di denaro.

Questo sicuramente ha favorito la ripresa economica ma anche gettato le basi per questa forte inflazione. Oggi però non è soltanto l’inflazione l’unica minaccia per l’economia mondiale. Infatti si profila il rischio di una forte crisi alimentare. La crisi alimentare è in parte figlia dell’inflazione e in parte figlia della guerra in Ucraina. Questi due grandi fenomeni hanno reso più difficile produrre il cibo e lo hanno reso più scarso e più costoso.

La guerra del grano

In particolare Putin ha scatenato una vera e propria guerra del grano. Infatti Putin ha bloccato l’export del grano dalla Russia e dall’Ucraina. Russia e Ucraina insieme valgono circa il 28% di tutto il grano mondiale e di conseguenza si può ben immaginare che allarme sia scattato a livello globale su questa preziosa materia prima. Questo ha avuto l’effetto di spaventare l’India che ha chiuso anche il suo export di grano. L’India è un altro grande produttore internazionale di grano. Oggi 53 paesi del mondo sono a rischio fame a causa di questa crisi alimentare che è solo all’inizio.

Rischio stagflazione

Ma l’economia mondiale corre seriamente il rischio di entrare in Stagflazione. Stagflazione è una parola economica che sembra molto difficile e tecnica ma che in parole povere vuol dire semplicemente che in uno stesso momento sono presenti stagnazione economica e alta inflazione. Noi al momento abbiamo l’alta inflazione ma se la produzione dovesse continuare a diminuire come sta facendo e si arrivasse alla stagnazione economica ecco che saremmo in stagflazione. La stagflazione è lo scenario peggiore perché il costo della vita aumenta ma l’economia va male e per le famiglie e le imprese andare avanti diventa molto difficile.

In Italia troppi poveri

In uno scenario così pericoloso, la crisi alimentare rischia di essere davvero un elemento troppo pesante da riuscire a digerire. Ad essere particolarmente a rischio sono ovviamente le fasce più povere della popolazione. Infatti in Italia abbiamo quasi 6 milioni di persone in povertà assoluta ed una famiglia su 12 è in povertà assoluta attualmente. Una stagflazione ed una crisi alimentare contemporaneamente possono avere l’effetto di una vera e propria bomba sociale in un paese come il nostro che è così poco provvisto di misure di contrasto della povertà.