Gdf, sequestrati alle bancarelle del mercato 2.500 capi d’abbigliamento fuori norma

La scorsa settimana i finanzieri e la polizia locale hanno eseguito dei controlli tra le bancarelle di un mercato settimanale.

E hanno trovato migliaia di articoli di abbigliamento non in regola. Scattati subito sequestri delle merci e sanzioni.

Sono più di 2.500 i capi d’abbigliamento messi sotto sequestro la settimana scorsa da Guardia di finanza e polizia municipale di Monfalcone, in provincia di Gorizia. Le Fiamme gialle hanno sanzionato varie bancarelle del locale mercato settimanale.

Avevano messo in vendita vestiti, anche per bambini, sprovvisti del marchio Ce che certifica qualità e non tossicità del prodotto. Oltre al sequestro di beni per un valore superiore a 7.700 euro, per gli esercenti sono arrivate multe attorno ai mille euro.