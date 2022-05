Operazione antidroga, 14 arresti: colpita organizzazione criminale

Blitz contro il traffico di droga a sud della Capitale: 14 gli arresti a Formia, in provincia di Latina. In tutto sono 14 gli arresti. La scorsa settimana altro blitz della Guardia di Finanza.

Blitz contro il traffico di droga lungo il litorale laziale, a sud della Capitale. Come si apprende dalle fonti, nelle prime ore della mattinata di oggi, martedì 24 maggio, è stata condotta una vasta operazione di polizia giudiziaria in quel di Formia, in provincia di Latina.

L’operazione è stata condotta con successo dagli agenti di polizia e dai militari della guardia di finanza, sotto la disposizione del gip e della Dda di Roma. Il blitz, che ha gambizzato una rete di illeciti legata al traffico di droga, è risultata in dodici ordinanze restrittive in carcere e in due arresti domiciliari, per 14 soggetti in totale.

Sgominato traffico di droga in provincia di Latina

Le ordinanze restrittive sono state emesse a carico di 14 membri di un’organizzazione criminale radicata nel litorale laziale e impegnata in illeciti relativi al traffico di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono stati eseguiti questa mattina all’alba in provincia di Latina, e nel blitz hanno partecipato oltre 50 membri delle forze dell’ordine, quali poliziotti e finanzieri, coadiuvati da diverse unità cinofile. L’operazione di Polizia Giudiziaria è stata condotta sotto la disposizione del gip e della Dda di Roma. Sono dunque risultati 14 arresti in totale, dei quali (nello specifico) 12 sono risultati in ordinanze restrittive in carcere, mentre i rimanenti 2 in arresti domiciliari.

Già nella giornata di venerdì scorso, le forze dell’ordine erano intervenute a Latina per mettere a segno un altro colpo alle organizzazioni che gestiscono lo spaccio e il traffico di sostanze stupefacenti nell’area. La Guardia di Finanza aveva infatti sequestrato 2995 panetti di hashish, per 324 chili in totale, a seguito della perquisizione di un box interrato sotto il centro commerciale Millepiedi, in Viale Kennedy (zona cimitero). Come spiegato dall’edizione locale de Il Messaggero, ad essere arrestati marito e moglie, entrambi di Latina. Sia l’uomo, di 43 anni, che la donna, di 40, sono ora accusati di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di ieri, lunedì 23 maggio, i due sono stati ascoltati dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina, Giorgia Castriota. Alla luce delle dichiarazioni fornite dai due, il gup ha infine convalidato gli arresti, disponendo il carcere per il 43enne e disponendo per la donna la misura meno restrittiva degli arresti domiciliari – su richiesta della difesa dell’imputata.