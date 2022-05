Texas, 18enne spara in una scuola: 15 morti

Ancora sangue in una scuola negli Stati Uniti: un ragazzo di 18 anni fa un massacro in una scuola elementare. 14 bambini morti, insieme ad una maestra.

L’orrore si abbatte sulla cittadina di Uvalde, in Texas. Un giovane di 18 anni, Salvador Ramos, ha massacrato quattordici bambini ed un’insegnante in una scuola elementare. Il killer – secondo fonti locali – è stato ucciso dalla polizia.

La dinamica della strage

L’aggressore si è presentato nella scuola elementare Robb di Uvalde, iniziando ad esplodere colpi d’arma da fuoco su chiunque gli si parasse davanti. Quattordici bambini ed un’insegnante sono le vittime fino ad ora accertate di Salvador Ramos che, secondo quanto ha riferito in conferenza stampa il governatore del Texas, Greg Abbott, aveva 18 anni ed era uno studente del liceo della stessa scuola. Il ragazzo, sempre secondo le dichiarazioni del governatore, avrebbe anche sparato alla nonna prima di arrivare a scuola; era armato con un fucile e forse anche con una pistola.

Come una guerra

E’ l’ennesimo episodio del genere che avviene, negli Stati Uniti: un elenco di stragi che sembra un bollettino di guerra. Dal massacro di Columbine nel 1999 a quello di Buffalo di pochi giorni fa, dalla strage al Virginia Tech del 2007 a quella di Las Vegas nel 2017, la lista è incredibilmente ed orribilmente lunga. Centinaia di morti per i più svariati motivi: dalla matrice razzista a quella politica, dalla frustrazione personale che scatena la follia alla malattia mentale acclarata ma non gestita dalle istituzioni. Le matrici comuni sono due, principalmente: l’assurda e – a questo punto – criminale possibilità che gli Stati Uniti offrono di fatto a tutti o quasi di armarsi fino ai denti, con una disponibilità di armi incredibile; e l’incapacità dello Stato di intercettare violenza, malattia, sofferenza, disperazione, follia, odio che magari sono ben noti ma che sfuggono ai controlli, per poi esplodere.