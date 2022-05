Usa, Biden firmerà ordine esecutivo su uso della forza della polizia a 2 anni dalla morte di Floyd

Col nuovo provvedimento dovrebbe arrivare una riforma della polizia, con più responsabilità per gli agenti.

Fissata per domani la cerimonia per la firma della misura, insieme ai familiari afroamericano ucciso dal poliziotto Derek Chauvin.

Domani il presidente americano Joe Biden firmerà un ordine esecutivo. Un nuovo provvedimento sull’uso della forza da parte della polizia nazionale. L’ordine esecutivo rafforzerà le responsabilità dei poliziotti. La firma – ricorda il Washington Post – arriva nel secondo anniversario dell’uccisione dell’afroamericano George Floyd a Minneapolis. Una morte, si ricorderà, causata da un poliziotto. Floyd morì soffocato sotto la pressione del ginocchio dell’agente Derek Chauvin, poi condannato a 22 anni per omicidio.

La cerimonia della firma è prevista per le 16 di domani, ora di Washington. A affiancare Biden ci saranno i familiari di George Floyd, i difensori dei diritti civili e dalle forze dell’ordine. In quell’ambito Biden proporrà la creazione di standard nazionali per l’accreditamento dei dipartimenti di polizia. In arrivo anche un database nazionale coi nomi degli agenti di polizia incorsi in denunce e misure disciplinari, inclusi quelli licenziati per cattiva condotta. Col nuovo ordine esecutivo le forze dell’ordine federali avranno a disposizione anche gli elementi per rivisitare le loro politiche sull’impiego della forza.