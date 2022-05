Ucraina, il governo russo: “Non conosciamo il piano per la pace di Di Maio”

Mosca non conosce ancora i dettagli della proposta italiana per la pace o forse non è nemmeno interessata. Il portavoce del Cremlino aggiunge che il diplomatico russo che si era schierato contro la guerra “è contro di noi”.

Il governo di Vladimir Putin ha dichiarato di non avere ancora preso visione del documento elaborato dalla Farnesina che prevede un piano di pace in Ucraina. Lo afferma il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Il piano era stato presentato dal ministro degli ministro degli esteri Luigi Di Maio durante un colloquio con il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, tenutosi in questi giorni all’Onu a New York. “Non l’abbiamo ancora visto, speriamo che ci venga consegnato attraverso canali diplomatici e familiarizzeremo con esso“, ha affermato Peskov durante la lunga conferenza stampa tenutasi a Mosca.

BONDAREV CONTRO DI NOI

Peskov ha poi parlato della notizia secondo il quale il diplomatico russo Boris Bondarev avrebbe presentato le proprie dimissioni e scritto una lettera aperta per afferma la propria posizione contraria alla guerra intrapresa dalla Russia in l’Ucraina.

“Il Cremlino non ha familiarità con questa lettera – dice il portavoce -. Era un dipendente del ministero degli Esteri, bisogna chiedere a loro, possiamo solo dire che Bondarev non è più con noi, anzi è contro di noi. Ha una posizione per la quale condanna le azioni della leadership russa. E le azioni della leadership russa sono sostenute dall’intera popolazione del Paese. Ciò significa che questo signore parla contro l’opinione generale e consolidata del nostro Paese“, ha aggiunto Peskov.