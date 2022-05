Meteo DOMANI giovedì 26 maggio | cieli coperti

Nella giornata di domani giovedì previsioni meteo del 26 maggio. Al nord nubi sparse con piogge. Al centro cieli coperti. Al sud addensamenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì 26 maggio.

Nord:

Addensamenti compatti sulle aree alpine e prealpine e nubi cumuliofrmi sparse sulle in pianura padana, con rovesci o temporali associati in generale attenuazione serale; estese velature sul resto del settentrione, spesse su Liguria ed appennino emiliano.

Centro e Sardegna:

Molte nubi sulla Sardegna, con rovesci o temporali diffusi; estese e spesse velature sul settore peninsulare, con formazione di nubi cumuliformi sparse, accompagnate da rovesci o temporali durante le ore centrali lungo la dorsale appenninica.

Sud e Sicilia:

Estese velature, localmente anche spesse su tutto il meridione, con al più locali deboli fenomeni lungo l’area appenninica.

Temperature:

Minime stazionarie al nord, in diminuzione sulla Sardegna ed in aumento sul resto del paese; massime in sensibile aumento al nord ovest e sulle aree alpine e prealpine, in aumento meno sensibile sul resto del triveneto regioni tirreniche peninsulari e Sicilia occidentale, in diminuzione sul resto del paese.

Venti:

Moderati occidentali con rinforzi sulla Sicilia; deboli o al più moderati settentrionali sulla Sardegna; deboli variabili sul resto del paese, con tendenza ad assumere regime di brezza lungo le coste durante le ore centrali della giornata.

Mari:

Da molto mossi ad agitati mare e canale di Sardegna; da mosso a molto mosso lo stretto di Sicilia; da poco mossi a mossi mar ligure, tirreno ed adriatico; poco mosso o quasi calmo lo ionio.