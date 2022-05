Piedi screpolati: 7 facili rimedi per averli lisci e perfetti

I piedi screpolati possono essere un fastidioso inestetismo, soprattutto nella stagione più calda dove si usano più spesso calzature aperte. Ci sono però dei rimedi utili da usare.

I piedi secchi colpiscono in modo indifferente uomini e donne, oltre al fattore estetico possono diventare anche un problema medico. Solitamente i sintomi sono piccole screpolature, ma anche prurito o rossore. La pelle si tende, si formano calli, a volte ragadi o addirittura dei tagli.

Tutte le cause di tagli e dolori ai piedi

Le cause dei piedi screpolati possono essere di diversa natura, per esempio genetica. Un altro fattore scatenante è quello della disidratazione o il fatto di non utilizzare creme idratanti. Può anche capitare che si usino scarpe scomode, un’altra causa invece è il sovrappeso.

7 suggerimenti per curare i piedi

Ecco alcuni ottimi rimedi per contrastare il problema:

oli vegetali: che possono essere di sesamo, di cocco, di oliva. Prima lavare i piedi e poi, dopo averli asciugati, mettere l’olio sui talloni e le suole delle scarpe, bisogna applicarlo per un paio di giorni prima di andare a dormire.

che possono essere di sesamo, di cocco, di oliva. Prima lavare i piedi e poi, dopo averli asciugati, mettere l’olio sui talloni e le suole delle scarpe, bisogna applicarlo per un paio di giorni prima di andare a dormire. impacco di burro di karitè : prima fate uno scrub e mettete la pietra pomice poi applicate il burro di karitè prima di andare a dormire. Durante la notte indossate calzini di cotone.

: prima fate uno scrub e mettete la pietra pomice poi applicate il burro di karitè prima di andare a dormire. Durante la notte indossate calzini di cotone. maschera alla papaya : schiacciate la polpa con il succo di limone, questo frutto possiede un enzima usato nei vari prodotti per la cura della pelle. Non tenetela sulla pelle più di 20 minuti

: schiacciate la polpa con il succo di limone, questo frutto possiede un enzima usato nei vari prodotti per la cura della pelle. Non tenetela sulla pelle più di 20 minuti succo di limone e olio di cocco : prima fate un bagno ai piedi per circa 15 minuti, poi asciugateli e mescolate un cucchiaino di limone con uno di olio di cocco, massaggiate e lasciate agire per un’ora

: prima fate un bagno ai piedi per circa 15 minuti, poi asciugateli e mescolate un cucchiaino di limone con uno di olio di cocco, massaggiate e lasciate agire per un’ora farina di riso : mescolate per bene una manciata di farina di riso con un paio di cucchiaini di miele o acete di mele, immergete i piedi nell’acqua calda per 10 minuti e poi massaggiateli con la pasta di farina di riso.

: mescolate per bene una manciata di farina di riso con un paio di cucchiaini di miele o acete di mele, immergete i piedi nell’acqua calda per 10 minuti e poi massaggiateli con la pasta di farina di riso. bicarbonato di sodio: mischiate due cucchiani di bicarbonato di sodio e due di acqua tiepida, massaggiate facendo movimenti circolari e poi risciacquate.

