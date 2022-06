Smalto ai piedi: come applicarlo in modo perfetto

Questo è il momento giusto per sfoggiare unghie smaltate colorate e perfette, complice la stagione calda e la tendenza a indossare calzature aperte, come sandali e simili. Ma quale tipo di smalto scegliere? Meglio il classico o il semipermanente?

In estate c’è una cura in più da dedicare al proprio corpo, cioè lo smalto sui piedi che può essere in tinta con il nostro vestiario o di un colore speciale per un’occasione particolare. C’è poi chi preferisce quello classico o il semipermanente, ecco quali sono le differenze e come mettere uno smalto perfetto.

Smalto semipermanente

Lo smalto semipermanente viene chiamato smalto gel semipermanente, la sua arma vincente è quella di avere una lunga durata, cioè un effetto prolungato fino a 3 settimane. Questo è un prodotto foto indurente che ha bisogno dei raggi di una lampada Uv professionale per asciugarsi. Dopo aver steso il colore bisogna mettere il top coat fissante.

Smalto classico: tutti i trucchetti

Il primo passo per avere uno smalto perfetto consiste nell’effettuare un pediluvio con sali marini per ammorbidire il piede e anche le unghie. Eliminate le cuticole asciugate i vostri piedi e tagliate le unghie. A questo punto dovete prendere un separa dita che vi eviterà le sbavature, se non l’avete potete usare dei batuffoli di cotone.

Come prima cosa stendete una base trasparente, questo consentirà di proteggere l’unghia e di rimuovere lo smalto più facilmente. Mettetevi comode, perché anche questo è molto importante. Se usate la mano destra iniziate dall’alluce quando fate il piede destro e dal mignolo quando iniziate il sinistro.

Ricordatevi che il pennello non deve essere troppo carico di colore, fate due passate per i chiari e una per gli scuri. Stendete una striscia dal centro dell’unghia dal basso verso l’alto, poi ripartite dalla base sempre dal basso verso l’alto. Fate attenzione a quella del mignolo, perché essendo molto piccola necessita di maggior cura.

Infine applicate il top coat che è un fissante e fornisce un effetto lucido. Inoltre secondo una regola dell’etichetta ultimamente è consuetudine usare un colore diverso per mani e piedi. In teoria il colore sulle mani dovrebbe essere più chiaro di quello sui piedi.