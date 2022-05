“Dacci soldi e cellulare o ti accoltelliamo”. Baby gang semina il terrore, arrestati 4 minorenni

Per mesi una banda di ragazzi non ancora maggiorenni ha terrorizzato i coetanei nella zona centrale di Torino.

Il gruppo aggrediva e derubava minacciando di fare uso di armi da taglio. Finché non sono intervenuti i Carabinieri.

A Torino una baby gang di minorenni, tra i 15 e i 17 anni, terrorizzava i coetanei. I quattro componenti della banda li avvicinavano e li infastidivano con atteggiamenti molesti. Poi con la violenza, armati di coltelli, costringevano le loro vittime a consegnare loro denaro in contanti o i telefonini.

Per mesi, il novembre 2021 e lo scorso febbraio, hanno seminato il terrore nel centro del capoluogo piemontese. Così il Gip del Tribunale per i Minorenni, su richiesta della Procura, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. I Carabinieri di Torino hanno poi arrestato i 4 giovani. Rapina aggravata in concorso, tentata e consumata, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, lesioni personali e detenzione di armi da taglio i reati ipotizzati dagli inquirenti.