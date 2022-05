Spinge una ragazza sui binari della metro: accusata di tentato omicidio

Tragedia sfiorata a Milano, una ragazza viene spinta sui binari mentre passa un convoglio ma per fortuna si salva. Sulla responsabile ora pesa l’accusa di tentato omicidio.

L’ha spinta sui binari poco prima dell’arrivo del treno, poi è scappata confondendosi dalla folla. Una donna di 29 anni è accusa per tentato omicidio nei confronti di una ragazza di 26 anni, voleva che venisse investita dalla metropolitana di passaggio nella stazione Duomo di Milano.

Il fatto è avvenuto mercoledì scorso intorno alle 23, la ragazza è riuscita a salvarsi evitando di pochissimo il convoglio. Gli agenti delle Polmetro hanno ricostruito la vicenda tramite l’utilizzo delle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza della stazione.

La responsabile è stata rintracciata e ha alcuni piccoli precedenti penali. Non ha fornito spiegazioni per il suo gesto né attualmente sembrano esserci motivazioni in quanto non si conosceva con la vittima. Ora si trova in carcere a San Vittore in custodia.