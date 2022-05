Trovato cadavere nel Tevere: è di un ragazzo americano scomparso

Era scomparso dall’albergo il 23 maggio, i genitori avevano lanciato anche un’appello in tv. Questa mattina il triste ritrovamento del corpo del ragazzo 21enne.

Si chiamava Elijah Oliphant, era un cittadino americano ed era scomparso alcuni giorni fa mentre era in vacanza a Roma insieme ai suoi genitori. Purtroppo sue ricerche si sono concluse questa mattina quando il suo corpo è stato trovato privo di vita nel fiume Tevere.

Le ricerche di Elijah erano arrivate anche alla trasmissione di Rai Tre Chi l’ha Visto, con i genitori che avevano lanciato un appello a chiunque potesse fornire notizie sui suoi ultimi spostamenti. “Siamo arrivati a Roma il 23 maggio per una vacanza in famiglia – avevano raccontato –. Siamo andati a mangiare e poi in albergo. Siamo andati a dormire, Elijah si è svegliato verso mezzanotte ed è uscito verso mezzanotte e quaranta, l’una meno dieci. Quando ci siamo svegliati la mattina non l’abbiamo più trovato, ha lasciato qui tutto. Telefono, soldi, passaporto. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti“.

LE INDAGINI

Il ragazzo 21enne era sparito dal suo albergo il 23 maggio, in quel momento indossava un cappellino e una canottiera bianca, dettagli che sono serviti a riconoscerne il cadavere. Il corpo è stato avvistato da alcuni passanti che hanno allertato le forze dell’ordine, sul caso lavorano i poliziotti del commissariato Trastevere. Al momento non sono note le piste che stanno seguendo gli investigatori.