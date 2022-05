Schianto nella notte: muore a 21 anni, il corpo trovato solo la mattina successiva

Questa mattina è stato ritrovato il corpo esanime di un giovane di 21 anni nell’abitacolo della sua macchina.

Un incidente avvenuto nella notte, il secondo nel giro di poche ore. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti.

Un doppio dramma stradale. È successo nel Salento dove stamattina, lungo la strada provinciale Aradeo-Noha, un 21enne di nome Antonio Vantaggiato, di Galatina, è stato trovato privato di vita all’interno di una Lancia Ypsilon. Il ritrovamento è avvenuto a poca distanza dal luogo in cui ieri sera è morto un uomo di 81 anni. Due morti in poche ore. Il giovane è deceduto a causa di un incidente stradale risalente a qualche ora prima. Lo hanno stabilito I carabinieri della stazione di Cutrofiano, i vigili del fuoco e il personale del 118.

Sono in corso accertamenti per capire se nell’incidente siano coinvolti altri e se vi siano responsabilità da parte di terzi. Potrebbe esserci stata un’auto pirata, ma si tratta di un’ipotesi ancora tutta da vagliare. Bisognerà capire se il 21enne possa aver perso il controllo della vettura per un colpo di sonno, una distrazione oppure per schivare un ostacolo. L’ incidente mortale è avvenuto su un rettilineo, distante circa 100 metri da una rotatoria. La macchina ha sbattuto contro il muro di cinta di una casa.