Muore in incidente stradale giovane dottoressa di 31 anni

Giovane anestesista tirocinante scompare in un incidente stradale durante una vacanze in Giordania. Gravi le due amiche che viaggiavano con lei.

Le tre amiche erano partite domenica scorsa e avrebbero dovuto fare rientro domani.

Era in vacanza in Giordania insieme a due amiche. Ma un incidente stradale ha trasformato il viaggio in tragedia. È morta così a 31 anni Lucia Menghini, giovane dottoressa di Foligno. La ragazza – riporta la Nazione – era anestesista tirocinante.

Come le sue due amiche, anche loro umbre. Sono rimaste gravemente ferite e attualmente sono ricoverate in terapia intensiva all’ospedale di Amman. Si sta indagando per accertare le cause e le circostanze dell’incidente, che dovrebbe essere avvenuto ieri pomeriggio. Le tre dottoresse dell’Umbria erano partite per domenica scorsa e sarebbe dovute tornare domani dalla Giordania.