La tragedia è avvenuta questa mattina. Una palma, piegata dal forte vento di questi giorni, ha travolto un noto imprenditore.

L’albero è crollato all’improvviso precipitando sull’uomo senza lasciargli scampo. Inutili i soccorsi.

Stamattina, verso le 7, un terribile incidente ha funestato Sottomarina di Chioggia. È accaduto sul Lungomare Adriatico, allo stabilimento Stella Maris (ex Europa), dove il titolare si è visto travolgere da una palma. La pianta gli è rovinata addosso, uccidendolo.

Muore un imprenditore molto noto a Chioggia

A morire nel crollo Gianluca Fasolin, 53 anni ad agosto. Era il titolare dello stabilimento, un imprenditore molto conosciuto di Chioggia. Sua la proprietà, insieme ai fratelli, anche del locale Pepe Nero. Un tempo possedeva anche un albergo a Cortina. I Fasolin sono una delle famiglie di imprenditori più note in città.

Stamattina Fasolin si era recato, assieme a un operaio dell’impianto, per tentare di raddrizzare una palma piegata dal forte vento di questi giorni. Ma improvvisamente l’albero è crollato a terra, travolgendolo. L’imprenditore è deceduto malgrado i soccorsi. Per lui non c’è stato niente da fare. Sul luogo del tragico incidente polizia e Suem. Scioccati colleghi e collaboratori. Lo stabilimento balneare è stato da poco ristrutturato sulla stessa area dove in precedenza sorgeva l’Idrofollie. Sono in corso le indagini sull’accaduto.