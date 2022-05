Benzina, prezzi ancora in salita: self a 1,9, oltre i 2 il servito. Stabile il gasolio

Crescono ancora i prezzi della benzina al distributore. Adesso il self service è arrivato a toccare quota 1,9, mentre il servito supera i 2 euro/litro.

Sostanzialmente stabili invece i prezzi del gasolio. Lo mostra la consuete rilevazione di Staffetta Quotidiana.

Ancora in salita i prezzi della benzina, essenzialmente stabili quelli del gasolio. Stamattina la media nazionale per la benzina verde al self service arriva a quota 1,9 euro al litro. Nettamente oltre i 2 euro al litro invece il servito. Il tutto sempre considerando lo “sconto” sulle accise di 30,5 centesimi al litro, che durerà fino all’8 luglio. Ancora in lieve crescita le quotazioni internazionali. Sale a 116 dollari il Brent.

Secondo la solita rilevazione di Staffetta Quotidiana c’è da segnalare l’aumento, da parte di IP, di 1 centesimo al litro per i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Q8 e Tamoil alzano di 2 cent al litro il prezzo della benzina.

I prezzi praticati alle pompe di benzina

Di seguito – elaborati dalla Staffetta – le medie dei prezzi alle pompe trasmessi dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico. Prezzi rilevati ieri mattina alle 8 in 15 mila impianti: benzina self service a 1,900 euro al litro (+9 millesimi, compagnie 1,905, pompe bianche 1,889), diesel a 1,821 euro al litro (+1, compagnie 1,828, pompe bianche 1,806). Benzina servito a 2,028 euro al litro (+6, compagnie 2,070, pompe bianche 1,945), diesel a 1,955 euro al litro (-2, compagnie 2,002, pompe bianche 1,863). Gpl servito a 0,832 euro al litro (-1, compagnie 0,840, pompe bianche 0,822), metano servito a 1,849 euro al chilo (-13, compagnie 1,921, pompe bianche 1,793), Gnl 2,084 euro al chilo (-10, compagnie 2,085 euro al chilo, pompe bianche 2,083 euro al chilo).

Ecco invece i prezzi in autostrada: benzina self service 1,969 euro al litro (servito 2,198), gasolio self service 1,906 euro al litro (servito 2,143), Gpl 0,918 euro al litro, metano 2,237 euro al chilo, Gnl 2,089 euro al chilo.