Incidente a scuola: cinque bambini rimangono ustionati, feriti anche dei genitori

Cinque bambini sono rimasti ustionati questa mattina in una scuola di Osio Sotto (Bergamo) durante le prove di una recita scolastica.

Da una prima ricostruzione, i bambini stavano riscaldando i marshmallow, gli snack dolci che vengono arrostiti sul fuoco per renderli caramellati.

È stato immediato l’intervento dei soccorsi, sono rimasti feriti anche due papà. Sul posto sono giunte cinque ambulanze, i vigili del fuoco, oltre a due elicotteri per i soccorsi da Brescia e da Bergamo. Presenti anche la Polizia locale e i carabinieri di Dalmine e Treviglio.

Sei bambini ustionati: feriti anche i genitori

L’episodio si è verificato alle 10.30 nel giardino della scuola materna San Zeno di via Montessori, dove pare fosse in corso un incontro tra le famiglie e gli insegnanti. I bambini rimasti ustionati fanno parte della sezione Blu e hanno riportato ustioni di primo e secondo grado: sono in tutto cinque (e non sei come inizialmente riferito), tre femmine di 3, 4 e 5 anni e due maschi di 4 e 6 anni. Ustionati anche tre papà tra i 35 e i 40 anni: non sono in gravi condizioni. Bambini e genitori ustionati sono stati trasferiti nei vari ospedali della zona.