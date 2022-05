Evade per aggredire ex moglie con mazza da baseball, polizia arresta 48enne

Un uomo è evaso dagli arresti domiciliari per andare ad aggredire la moglie armato di una mazza da baseball.

Ma è stato trattenuto da alcune persone finché non si sono presentati gli agenti di polizia, che hanno evitato il peggio.

Sono dovuti intervenire gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, in provincia di Napoli, per sedare una lite. È successo domenica notte. Dopo la segnalazione i poliziotti si sono recati in Primo Vico Trotti Supportico.

Una volta raggiunto il posto, gli agenti hanno sentito le urla di una donna e hanno visto un uomo, trattenuto da alcune persone, che brandiva una mazza da baseball. Alla vista degli agenti l’aggressore a quel punto è fuggito. La donna ha raccontato alla polizia di essere stata aggredita mentre stava facendo rientro a casa dall’ex marito che, come già capitato in altre occasioni, l’ha colpita alle gambe con una mazza. Si trattava dunque di una aggressione violenta.

Gli agenti hanno rintracciato l’aggressore poco dopo in via Beneduce. Scoprendo che l’uomo, un 48enne corallino, si trovava già agli arresti domiciliari per atti persecutori. I poliziotti a quel punto lo hanno arrestato per atti persecutori ed evasione.