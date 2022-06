Donna trovata morta in una buca, polizia sta cercando il marito:«Potrebbe trovarsi all’estero»

Dopo il ritrovamento di Jessica Lesto in una buca, la polizia sta cercando suo marito per ricostruire gli ultimi giorni in cui 32enne era ancora viva

Dopo aver identificato il cadavere di una donna rinvenuta ad Aosta, vicino alla piscina comunale, la polizia sta cercando suo marito. La donna in questione si chiamava Jessica Lesto, 32 anni.

Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire gli ultimi giorni di vita della donna, trovata seppellita sulle sponde del fiume Dora Baltea, ad Aosta. Per ricostruire l’accaduto, sono in cerca del marito, ma l’uomo potrebbe essere all’estero. Alcune fonti di investigatori, come riporta La Stampa, parlano di un legame turbolento tra Lesto e suo marito, che un anno fa aveva visto i due avere una pesante lite di fronte alla stazione di Aosta.

La procura ha aperto un’inchiesta per omicidio. Sul cadavere di Jessica, infatti, che sarebbe deceduta da diverso tempo, non sarebbero presenti segni di violenza e si è in attesa dell’autopsia per stabilire le cause della sua morte. Il corpo della 32enne è stato rinvenuto a seguito di una segnalazione su cui gli investigatori mantengono il più stretto riserbo.

Il ritrovamento in una buca

Il cadavere di Jessica era in una buca di un metro e mezzo nei pressi di un accampamento. Non è una zona a cui si può accedere con facilità, nonostante sia nei pressi di una pista ciclabile che da Aosta conduce fino a Sarre.

Il marito della donna, non sarebbe più in Val d’Aosta dai primi di maggio. Nell’ottobre 2017, Jessica, che all’epoca aveva 27 anni, era scomparsa per alcuni giorni e i suoi familiari avevano denunciato la sparizione con diversi appelli in tv per ritrovarla. La trovarono poi a Torino.