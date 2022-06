Gli scaricano addosso tre colpi di pistola dopo il tentativo di rapina: ferito 21enne

Questa notte un giovane ventunenne è rimasto ferito in un agguato. All’origine ci sarebbero un tentativo di rapina.

I Carabinieri stanno cercando di ricostruire lo svolgimento dei fatti, ancora non pienamente chiari.

Verso le quattro di mattina un uomo di 21 anni del quartiere Ponticelli (Napoli), incensurato, si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania. Il giovane aveva riportato ferite da arma da fioco. Sull’accaduto ci sono le prime ricostruzioni dei Carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale, intervenuti sul posto. Ma si tratta ancora di una ricostruzione sommaria, da verificare successivamente.

Al 21enne, mentre si trovava nelle vicinanze della villa comunale di Ponticelli a bordo dello scooter, si sarebbero avvicinati due sconosciuti. Che avrebbero cercato di rapinarlo. In quella circostanza avrebbero esploso tre colpi di pistola ferendo il giovane all’avambraccio e alla coscia della gamba destra.

Il ragazzo vittima della sparatoria è stato ricoverato ma non è in pericolo di vita. Sul fatto indagano i Carabinieri, che cercano di ricostruire l’andamento dei fatti e di verificare quanto raccontato dal 21ebbe rimasto ferito. Sul luogo che ha indicato come quello dove è avvenuto il tentativo di rapina, nei dintorni della Villa comunale, i militari hanno rinvenuto e sequestrato tre bossoli calibro 9.