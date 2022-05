Agguato nella notte: 28enne ferito in auto a colpi d’arma da fuoco, è in prognosi riservata

L’agguato è scattato mentre l’uomo era alla guida della sua automobile. Gli spari lo hanno raggiunto in più parti del corpo.

Sul fatto adesso indaga la polizia per capire dinamica e motivo dell’aggressione.

A Scampia, zona nord di Napoli, un uomo di 28 anni è stato ferito a colpi di arma da fuoco. È accaduto nella notte tra il 4 e il 5 maggio. Il 28enne è stato raggiunto dagli spari in più punti del corpo. È riuscito a raggiungere da solo l’ospedale Cardarelli dove è stato curato per un politrauma causato dalle diverse ferite subite. Adesso è ricoverato in prognosi riservata.

Ai poliziotti ha detto di essere stato colpito dai proiettili mentre viaggiava con la propria auto in via Roma Verso Scampia. Sul luogo dell’aggressione gli agenti hanno rinvenuto vari bossoli per strada. Sul fatto sta indagando il Commissariato di Scampia.