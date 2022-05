Lite in chiesa, pensionato accoltella il parroco: arrestato per tentato omicidio

Al culmine di un diverbio un pensionato ha aggredito il parroco prendendolo a coltellate all’interno della chiesa.

L’uomo ha ferito il parroco menando fendenti. Il sacerdote così è finito al pronto soccorso.

Momenti di terrore ieri in una parrocchia dell’Aquilano. È successo a Trasacco, nella chiesa di San Cesidio e Rufino Martiri. Qui il parroco, don Francesco Grassi. è stato aggredito da un pensionato di 77 anni. L’aggressione, a quanto si sa, sarebbe giunta al culmine di una accesa discussione. L’uomo ha colpito il sacerdote con un coltello. I fendenti lo hanno raggiunto al volto e alla gola.

Il 118 ha trasportato Don Francesco al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano. Fortunatamente il pensionato non lo ha ha ferito in maniera grave e dunque non è in pericolo di vita. I carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato il 77enne per tentato omicidio.