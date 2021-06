Aggressione sul sagrato di una chiesa, preso a schiaffi il prete: due arresti

Taranto, violenta aggressione sul sagrato di una chiesa: dei malviventi se la prendono prima con un uomo, poi con l’addetto alla sicurezza. Spintonato e schiaffeggiato anche il sacerdote. Due gli arresti.

Violenta aggressione, quella avvenuta nel pomeriggio ieri in quel di Taranto. Secondo quanto si apprende dalle fonti, la polizia locale sarebbe intervenuta per sedare l’episodio di violenza sul sagrato di una chiesa, per i quali sarebbe stato preso di mira anche il sacerdote. Due uomini, pare in preda a un raptus, hanno infatti dapprima aggredito un uomo, poi anche chi ha tentato di soccorrerlo – un addetto alla sicurezza e il parroco. Già conosciuti alle forze dell’ordine, i due soggetti sono stati arrestati.

Tenta di ripararsi in chiesa, ma gli aggressori picchiano anche il prete

A finire in manette sono due uomini di 42 e 38 anni, entrambi già noti alle autorità e con a carico numerosissimi precedenti penali. Secondo quanto si apprende dalle ricostruzioni, i due si sarebbero accaniti – probabilmente in preda a un raptus – contro un uomo che, per cercare di scappare dalla loro aggressione, si era riparato sul sagrato di una chiesa in via Dante, a Taranto.

Alla luce di quanto stava accadendo, in difesa della vittima sarebbe intervenuto un addetto della sicurezza lì presente, il quale però non è riuscito a sedare gli animi dei due individui e, anzi, sarebbe rimasto anche lui vittima della loro violenza. Nel frattempo, in chiesa stavano svolgedosi le funzioni religiose. Allarmato dal trambusto che proveniva dall’esterno, il parroco si sarebbe dunque allontanato dall’altare e sarebbe poi anche lui intervenuto per cercare di sedare la rissa.

La violenza dei due malviventi, tuttavia, si è scagliata anche contro il sacerdote, che è stato dapprima spintonato e poi anche schiaffeggiato. Per calmare le acque è stato necessario l’intervento gli agenti della Volante e della Squadra Mobile, tempestivamente chiamati dai colleghi della Sala Operativa. I poliziotti hanno dunque fermato e infine arrestato i due pregiudicati tarantini, che nel mentre si erano rifugiati in un bar sul lato opposto della strada.

Le indagini sono state coaudiuvate dalle testimonianze dei presenti, così come anche dalle immagini riprese dalle telecamere di video sorveglianza della chiesa. Anche nei confronti dei poliziotti i due malviventi hanno assunto un atteggiamento violento e pericoloso, tanto da cercare di aggredire – non riuscendoci – ad aggredire gli agenti arrivati sul posto. Un atteggiamento, questo, che pare sia persino continuato anche negli uffici della Questura, tanto che l’arrestato gli è valso anche per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.