Traffico di stupefacenti e armi da guerra, arresti in Sicilia

Operazione della Guardia di Finanza nella provincia di Catania: eseguiti cinque ordini di carcerazione.

Importante operazione della Guardia di Finanza nella provincia di Catania: eseguiti cinque ordini di carcerazione per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e all’illecito porto di armi da guerra.

Sequestrate marjuana e kalashnikov

La banda di malviventi, composto da catanesi ed albanesi, sarebbe responsabile secondo le accuse dell’importazione marjuana dall’Albania e del conseguente spaccio a Catania, Siracusa e Ragusa. In particolare, le indagini hanno permesso di sequestrare circa 3,5 tonnellate di marijuana, denaro contante e armi da guerra del tipo kalashnikov nonché di trarre in arresto, in flagranza di reato, ben ventiquattro corrieri responsabili di altrettante operazioni di vendita di sostanza stupefacente. Alla banda, sgominata con l’operazione di oggi, è stata attribuita anche la movimentazione di ulteriori quattro tonnellate di sostanza stupefacente.