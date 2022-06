Cade dal quad: sbalzato a terra, muore sul colpo: aveva 41 anni

Inutili i tentativi di salvare Costantino Longu, che è deceduto sul colpo dopo essere caduto dal suo veicolo.

Costantino Longu, 41 anni, di Silanus, in provincia di Nuoro, è morto in un sinistro stradale occorso durante la notte.

Era l’una quando l’uomo stava guidando per via Milano quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del quad ed è caduto a terra, morendo sul colpo.

Longu lavorava per una ditta di trasporti.

Inutili i tentativi di salvarlo. Longu era noto in paese e non solo. Lavorava per una ditta di trasporti, e si muoveva in tutta la regione, e molto spesso si recava nel capoluogo, a Cagliari, come si nota da numerose foto postate sui suoi social.

Il 41enne lascia i suoi genitori, un fratello e una sorella. La notizia di questa drammatica morte si è diffusa in tutto il paese e questo ha creato profondo dolore nella comunità.

«Stanotte la comunità silanese è stata colpita da un lutto improvviso», è il commento del sindaco di Silanus, Gian Pietro Arca. «A causa di un tragico incidente stradale ha perso la vita un nostro giovane compaesano. La manifestazione ‘Primavera nel Cuore della Sardegna’, così come ogni attività alla stessa collegata, è annullata».