Ancora tragedia sul lavoro: operaio cade da scala mentre lavora al padiglione della fiera

Ennesimo incidente mortale sul lavoro. Sabato un operaio è precipitato da una scala mentre stava eseguendo dei lavori di allestimento.

Nonostante i soccorsi e la corsa all’ospedale il lavoratore è deceduto. Troppo gravi le lesioni riportate nella caduta.

Ancora una morte bianca. L’infortunio mortale è accaduto attorno alle 14:30 di sabato al padiglione 1 della Fiera di Rho-Pero, in provincia di Milano. Un operaio di 64 anni, originario di Treviso, è caduto da una scala ed è morto. L’uomo stava lavorando per allestire uno stand per il Salone del Mobile.

Le condizioni del lavoratore sono apparse fin da subito disperate. Sul luogo dell’incidente sono giunti i sanitari del 118 che hanno soccorso e trasportato l’operaio in codice rosso all’ospedale Sacco, dove verso le 16 è spirato.

Gli agenti del commissariato di Rho e il personale dell’Ats stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’infortunio. Sulla morte dell’operaio indaga il pm Alessandro Gobbis.