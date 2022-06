Bimba di 5 anni si affaccia da finestrino auto e sbatte la testa contro trattore: è grave

La piccola è in prognosi riservata e ha riportato un trauma cranico molto grave. Ecco che cosa è successo

Una bambina di cinque anni è ricoverata al Policlinico Gemelli a causa di un trauma cranico molto grave. Nello specifico, la piccola ha urtato un trattore mentre era affacciata dal finestrino di un’auto, riportando una ferita alla testa.

La prognosi è riservata. Il sinistro è occorso ieri sera, sabato 11 giugno, ad Atina (Frosinone). Da quanto si apprende, la bambina si trovava in auto ed era affacciata al finestrino quando, per ragioni su cui sarà necessario far luce, ha urtato la testa contro il trattore. I carabinieri dovranno chiarire la dinamica dell’incidente.

Dopo l’incidente sono sopraggiunti i soccorritori, che hanno portato la bimba in nosocomio. Per portarla in ospedale è dovuto intervenire l’elisoccorso, che l’ha trasportata al Policlinico Gemelli di Roma. Lì i medici hanno provveduto a sottoporla alle prime cure. I carabinieri hanno eseguito i vari controlli di rito e investigano per ricostruire la vicenda.