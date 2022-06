Caro carburanti: benzina impenna ancora, su anche i prezzi del gasolio

Salgono ancora i prezzi di benzina e gasolio alle pompe. Prosegue una scalata che sembra inarrestabile.

Il servito ormai viaggia ben oltre i due euro al litro, sia per la benzina che per il gasolio.

Galoppano ancora i prezzi dei carburanti, sospinti dall’impennata dei mercati petroliferi internazionali. Stamattina il Brent ha superato i 120 dollari al barile. Un rialzo avvenuto dopo la decisione dell’Arabia Saudita di alzare i listini per le consegne nel mese di luglio. Arriva così a sfiorare quota 1,97 euro al litro la media nazionale della benzina self service, mentre il gasolio si attesta a 1,88 euro al litro. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha alzato aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

I prezzi praticati alle pompe di benzina

Di seguito le liste dei prezzi alle pompe di benzina, rilevati alle 8 di mattina di ieri, trasmessi dai gestori di circa 15 mila impianti all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico e elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 1,966 euro al litro (+18 millesimi, compagnie 1,967, pompe bianche 1,963), diesel a 1,876 euro al litro (+16, compagnie 1,881, pompe bianche 1,866). Benzina servito a 2,093 euro al litro (+20, compagnie 2,133, pompe bianche 2,016), diesel a 2,007 euro al litro (+16, compagnie 2,053, pompe bianche 1,920). Gpl servito a 0,831 euro al litro (invariato, compagnie 0,839, pompe bianche 0,821), metano servito a 1,828 euro al chilo (-13, compagnie 1,882, pompe bianche 1,787), Gnl 2,036 euro al litro (-30, compagnie 2,071 euro al chilo, pompe bianche 2,010 euro al chilo).

Questi invece i prezzi dei carburanti in autostrada: benzina self service 2,041 euro al litro (servito 2,271), gasolio self service 1,967 euro al litro (servito 2,202), Gpl 0,921 euro al litro, metano 2,273 euro al litro, Gnl 2,037 euro al litro.