Catastrofe Meridione: più disoccupati di tutta la Germania, ecco i motivi

Una situazione realmente catastrofica quella registrata nel sud Italia: vediamo i numeri di questa sconfitta.

Una vera e propria sconfitta collettiva per tutto il Paese: questo è la disoccupazione del sud Italia.

Nelle regioni del sud Italia, isole escluse, oltre mezzo milione di persone sono in cerca di lavoro da più di un anno.

Disoccupazione e povertà

Questi sono i cosiddetti disoccupati di lunga durata. Ebbene i disoccupati di lunga durata nel sud Italia sono di più di tutti quelli registrati in Germania.

Se si considera il sud Italia e si includono anche le isole i disoccupati di lunga durata superano i 700 mila. Un numero enorme di persone che spesso ormai ha rinunciato persino a cercare un lavoro. I disoccupati di lunga durata in Germania sono l’1,2 % del totale della forza lavoro. Invece i disoccupati di lunga durata nel Meridione d’Italia sono il 10,3% dell’intera forza lavoro.

Numeri che fanno paura

La pandemia di covid hai inciso ma relativamente. In realtà la piaga della disoccupazione al sud è forte oggi come lo è sempre stata, anzi oggi con i gravi problemi che attanagliano l’economia globale, appare ancora più forte e di più difficile risoluzione. La piaga della disoccupazione al sud si intreccia con quella della povertà. Impressionante il numero delle famiglie in povertà nel Meridione d’Italia. Non sorprendono i forti flussi migratori verso le regioni del nord Italia e verso altri paesi europei. Misure di contrasto alla povertà come il reddito di cittadinanza risultano essere un argine alla disgregazione sociale provocata dalla mancanza di un lavoro.

Mancano misure di contrasto alla povertà

Eppure oggi come un tempo, non si vedono concrete soluzioni a questi numeri così spaventosi ed anche così pericolosi. Ma il timore più forte resta sempre quello per la povertà. Infatti la povertà crescente nel Meridione d’Italia rischia di essere un elemento fortemente destabilizzante. Se fino ad oggi la bassa inflazione teneva in un certo senso sotto controllo questo grave allarme, oggi con i prezzi in drammatico aumento, la povertà nel sud Italia rischia di essere davvero una bomba pronta ad esplodere.

Disgregazione sociale

Purtroppo il nostro paese al contrario di altri paesi dell’Unione Europea non dispone di efficaci strumenti di contrasto nei confronti della povertà e di conseguenza non sorprende che la povertà specie al sud sia considerata una vera e propria bomba sociale. Nei decenni si sono susseguiti slogan e ricette di vario genere per contrastare il problema della disoccupazione nel mezzogiorno, ma come è evidente dai i numeri, nessun passo in avanti è stato fatto in questa direzione.