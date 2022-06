Crescere un figlio in Italia fino alla maggiore età costa 139.500 euro

Da un report che ha analizzato oltre 150 voci di spesa e fatto i calcoli di quanto una coppia di futuri genitori debba considerare di spendere prima che nasca un figlio

Allevare un figlio nel nostro Paese dalla nascita ai 18 anni significa affrontare una spesa di circa 139.500 euro, ossia più di 7 mila euro all’anno.

È questo l’esito di un sondaggio di Moneyfarm, azienda internazionale di investimento che attesta come decidere di diventare mamma e papà oggigiorno significhi affrontare un cospicuo impegno economico. L’inchiesta ha analizzato più di 150 voci di spesa e fatto un calcolo su quanto una coppia di futuri genitori debba considerate di spendere. Ebbene, due futuri mamma e papà dovrebbero tenere in considerazione una somma che si aggira tra i 5.600 e i 19.300 euro ancora prima che il figlio venga al mondo.

Naturalmente, l’ammontare della spesa totale prevista cambia in base alle disponibilità economiche della coppia. Dopo la nascita di un bimbo i genitori si trovano ad affrontare molte altre spese, a seconda dell’età del figlio e che aumentano man mano che il figlio cresce.

Ad esempio, da 0 a 3 anni i genitori di solito spendono tra 10 mila e 25 mila euro, da 4 a 5 anni dai 10 mila ai 27 mila euro, dai 6 agli 11 anni la cifra si aggira tra i 28 mila e i 48 mila euro, dai 12 ai 18 anni, tra i 45 mila e i 74 mila euro.

Per spiegare ancor meglio di quali spese si tratti, si può portare l’esempio della mensa scolastica per i bimbi dai 6 agli 8 anni, che ha un costo che parte dai 1416 euro ai 2.040 euro a seconda della fascia d’età precisa, o ancora il doposcuola, che ha un costo che oscilla tra i 510 e 5400 euro, o il fare sport che costa dai 2.250 ai 6 mila euro, i campi estivi ecc.

Il costo per mantenere un figlio raggiunge l’apice quando questi arriva a un’età compresa tra i 15 e i 18 anni. Tra le spese più ingenti, si va dalle spese per fare sport (3 mila / 8 mila euro), corsi di inglese (3600/6 mila euro), paghetta (4.160/6.240 euro).

Ma vi sono anche costi che è possibile abbattere, come i soldi spesi per l’abbigliamento che in media possono toccare i 10 mila euro ma scegliendo capi non brandizzati si può ridurre di molto l’ammontare totale di tale spesa. Un’altra spesa di un certo rilievo sul bilancio familiare è quella di spendere mediamente tra 9 mila e 18 mila euro per computer, smartphone, videogiochi, abbonamenti.

Queste spese economiche così elevate sono una delle ragioni per cui nel nostro Paese sempre meno famiglie decidono di fare figli. Una tendenza, quella della denatalità, che è cominciata dieci anni fa e che è continuata con un ritmo costante. Secondo l’Istat, nel 2020 sono nati 404.892 bimbi, 15 mila in meno dell’anno precedente.